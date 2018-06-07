Житель Уфы устроил стрельбу у торгового центра

Прокуратура Уфы направила в суд уголовное дело, которое было возбуждено в
отношении молодого человека, устроившего стрельбу возле торгового центра "Меркурий". Как сообщает mkset.ru, в
октябре прошлого года подсудимый катался на своем автомобиле и увидел возле ТЦ знакомого, после чего три раза выстрелил из пневматического пистолета.
Пули повредили девять фасадных стекол здания. Ущерб составил 193 тысячи рублей. Люди при стрельбе не пострадали.
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