Ижевского пьяницу посадили на шесть лет за поливание людей кипятком

Суд приговорил жителя Ижевска к шести годам лишения свободы за то, что тот ворвался в чужую квартиру и облил хозяев кипятком и уксусом. Как сообщает udm-info.ru, инцидент произошел в октябре прошлого года.

27-летний злоумышленник ударил мужчину, запрыгнул к нему на грудь и стал пинать. После этого вскипятил воду в электрическом чайнике и вылил кипяток в рот и на лицо своей жертвы, а также облил горячей водой его сожительницу. Затем преступник взял со стола комнаты бутылку с уксусом и вылил содержимое на обожженные кипятком лица пострадавших. Мужчина украл из шкафа портмоне с документами. Он был задержан на месте преступления – сотрудников полиции вызвал сын несчастных, который также находился в квартире. Злоумышленник был пьян.