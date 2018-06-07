Новосибирские почтальоны сшили костюм для сотрудника-кота

Новосибирские работники "Почты России" изготовили и прислали укороченную белую футболку с логотипом организации для кота по кличке Рыжий, которого приютили их коллеги из Омска. Несмотря на то, что посылка пришла уже после того, как питомца забрали неравнодушные граждане, сотрудники омской почты пообещали передать ему одежду.



Как сообщает gorod55.ru, Рыжий стал известен после того, как его заметили мирно спящим на стойке с газетами в почтовом отделении. По словам местных жителей, раньше он был домашним и жил в частном доме. Но потом хозяева переехали в квартиру в соседнем микрорайоне, оставив его. Со временем животное прижилось на почте.