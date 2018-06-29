Полицейского-драчуна из Волгограда отправили за решетку

В Волгограде полицейский избил мужчину, задержанного за административное правонарушение. Инцидент произошел в местном отделе полиции 10 мая этого года, novostivolgograda.ru.
У пострадавшего диагностирован двусторонний перелом нижней челюсти. Ему потребовалась медицинская помощь. Правоохранителя же задержали коллеги, а после суд арестовал драчуна на два месяца.
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