Торговцев редкими животными сурово накажут

Торговля редкими животными в России будет караться сроком до четырех лет лишения свободы и штрафом до 1,5 миллиона рублей. Документ об ужесточении наказания за незаконную добычу и продажу краснокнижных зверей подписал президент Владимир Путин, передает gorod55.ru. Ранее эти правонарушения наказывались двумя годами исправительных работ.
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