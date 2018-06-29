Житель Коми закопал убитую им семью в выгребной яме

В городе Сыктывкаре в Республике Коми суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя, который обвинялся в двойном убийстве, передает FlashNord. По версии обвинения, мужчина жил в дачном доме со знакомой семейной парой. В апреле 2017 года после очередного застолья он дождался, пока они уснут, и зарубил несчастных топором. Мужчине он нанес не менее 11 ударов по голове, женщине – по меньшей мере семь. От полученных травм они скончались на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, житель Коми закопал тела своих жертв в выгребной яме. Экспертиза показала, что у подсудимого, помимо алкоголизма, наблюдаются признаки умственной отсталости, однако они не исключают вменяемости. Мужчина был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.