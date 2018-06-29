Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"

Очередной скандал разразился в Екатеринбурге с участием местной светской львицы Марины Камбаратовой. На сей раз причиной конфликта стал ее сын, разбрасывавший "подаяние" соседским детям.

Проживающий с матерью в элитном жилом комплексе наследник Камбаратовой решил прогуляться по району. Мальчик заявился в соседний двор и стал кидать монеты сверстникам, игравшим на детской площадке, называя их "нищебродами".

Ребята доброты мальчика не оценили и послали его подальше. Дело едва не дошло до драки, когда вмешалась мать одного из детей. Она позже и пожаловалась на "элитного" ребенка.

"Пришел и говорит, мол, я живу в Тихвине, а вы нищеброды. Ловите мелочь, пока я кидаю – это он сказал маленьким детям. Те, что постарше, послали гостя подальше. Даже повторять такое неудобно: мальчик заявил детям, что они сейчас отлижут у него, дело дошло до драки", – рассказал очевидец инцидента. По его словам, когда вмешалась женщина, мальчик Камбаратов-младший заявил, что и она у него "отлижет".

Вскоре на место происшествия примчалась оповещенная сыном разъяренная Камбаратова. Дело едва не дошло до драки между женщинами. Позже местные жители пришли к заключению, что нецензурным выражениям сынка светской львицы научила сама мать – за ней давно закрепилась репутация "скандалистки и хамки", передает телеканал "360".

Публикация от Марина Камбаратова (@kambaratova) 14 Июн 2018 в 9:06 PDT

Марина Камбаратова – дочь местного депутата. Она прославилась два года назад, устроив безобразный дебош после инцидента на дороге. Не поделив проезд во дворе дома с другим автомобилистом, дама набросилась на него с оскорблениями и угрозами. В частности, мужчине пообещали, что охрана Камбаратовой сожжет его вместе с "его ведром", если он сейчас же не освободит дорогу.