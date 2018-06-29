На Урале из реки выловили мертвого мужчину

Вечером 26 июня в экстренные службы поступило сообщение об исчезновении 28-летнего жителя села Мелкозерово под Алапаевском в Свердловской области, передает портал tagilcity.ru. В тот день мужчина отдыхал с друзьями.
После распития алкогольных напитков он решил искупаться и зашел в реку Нейву, глубина которой в том районе составляет до трех метров. Выбраться на берег молодой человек не смог. Его тело было обнаружено в воде тем же вечером.
Тело девушки покрыто безобразными следами от укусов
Актер заявил, что не планировал выступать с манифестами
Нарусова не одобряла участие дочери в "Доме-2"
Девушке помогали очевидцы