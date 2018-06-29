Свалившаяся на детскую площадку змея перепугала жителей Тюмени

На детской площадке на улице Николая Семенова в Тюмени объявилась змея, передает портал nashgorod.ru. Люди приняли ее за ядовитую и поспешили увести детей. Однако прибывший на место специалист определил, что тюменцев напугал обычный уж.

Сотрудники управляющей компании, обслуживающей эту территорию, попытались отыскать хозяина змеи – по словам очевидцев, она упала на площадку "откуда-то сверху". Однако владелец так и не нашелся. В итоге ужа вывезли в лес и отпустили.