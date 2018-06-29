В Уфе разом сгорели шашлычная и магазин цветов

Утром 29 июня на улице Академика Королева в Уфе сгорели располагавшиеся по соседству магазин цветов и шашлычная, передает ToDay News Ufa. В борьбе с огнем были задействованы 11 человек и две единицы техники.
Помещения серьезно повреждены. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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