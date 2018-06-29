Жительницу Перми нашли мертвой после встречи с любовником

В Перми проводится проверка по факту гибели при загадочных обстоятельствах 35-летней местной жительницы, передает Ura.ru. Женщина пропала 26 июня. В этот день она сходила с подругой за покупками, после чего по дороге домой встретила знакомого уроженца Украины. Родственники рассказали, что с ним девушка встречалась на протяжении полугода, скрывая эти отношения от гражданского мужа.

Пермячка сходила со знакомым к себе в квартиру, где переоделась, и они вместе дошли до аптеки. Там любовники расстались, после чего девушка пропала. Гражданский муж написал заявление в полицию об исчезновении сожительницы. Спустя два дня ее тело нашли на улице Братьев Игнатовых, недалеко от больничного городка МЧС-9. Следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было.