В Иркутске пьяный мужчина упал с колеса обозрения

Двое мужчин ночью пробрались в парк аттракционов в Иркутске и полезли на колесо обозрения. На полпути к самому верху конструкции один из них захотел сделать эффектный кадр, однако не удержался и сорвался. Падение с высоты порядка 50 метров попало на видео. Ролик опубликовал Пятый канал.

Судя по записи, падая, мужчина ударялся о металлические конструкции колеса обозрения, пока не "затормозил" на одной из горизонтальных перекладин. С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу. Сообщается, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.