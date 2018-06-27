Россиянин обманул банки на 47,8 млн рублей

Жителя Екатеринбурга обвинили в мошенничестве на 47,8 миллиона рублей. По предварительной версии, мужчина действовал через подставных заемщиков, передает tagilcity.ru.
Предположительно, он использовал людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и склонял к заключению фиктивных кредитных договоров. В банк мужчина предоставлял поддельные документы и заведомо ложные данные заемщиков.
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