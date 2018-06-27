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Регионы

В Удмуртии мужчина забил насмерть немощную бабушку

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Житель Удмуртии убил собственную бабушку. Мужчина проживал с 86-летней родственницей в одной квартире, пожилая женщина в связи с состоянием здоровья требовала особого ухода, передает udm-info.ru.

На этой почве у внука возникла личная неприязнь к старушке. Мужчина в порыве злости избил руками бабушку. Пострадавшая умерла до приезда бригады скорой медицинской помощи. Подозреваемый задержан.

27 июня 2018, 16:44

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