Болельщиков выгнали из отелей во время ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону эвакуированы постояльцы более десяти отелей. В гостиницах искали бомбу, передает newizv.ru.
Инцидент совпал с проведением матчей чемпионата мира по футболу. Так, 26 июня в донской столице сыграли сборные Исландии и Хорватии. В результате ЧП несколько десятков болельщиков были вынуждены отправиться на улицу. После проверки зданий постояльцы вернулись в свои номера.
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