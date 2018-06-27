Приморский чиновник украл 100 миллионов рублей при строительстве детсада

Во
Владивостоке чиновник приговорен к полутора годам лишения свободы за хищение
бюджетных средств. Как сообщает телеканал "360", экс-глава МКУ "Дирекция по
строительству объектов Владивостокского городского округа" похитил бюджетные
деньги, предназначенные для реконструкции детского сада.
Установлено, что мужчина заключил два контракта по реконструкции детсада в рамках программы "Развитие образования Владивостока". Поле этого он подписал документы, по которым 100 миллионов рублей были перечислены подрядчику за фактически невыполненные работы.
Телеведущая не комментирует слухи
Девушку поздравили со скорым материнством
Актриса устала от мужа-изменника
Ведущий объяснил мат в эфире