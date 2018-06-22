Под Вологдой двухлетняя девочка насмерть отравилась лекарством

В деревне Зимник Устюженского района Вологодской области женщина привела свою двухлетнюю внучку в гости к знакомой. Там оставленный без присмотра ребенок нашел лекарственный препарат, который выпил. В результате девочка умерла в больнице на следующий день, передает Flashnord. В отношении бабушки погибшей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

