Оскорбление ижевского пристава обошлось женщине в пять тысяч рублей

Жительница
Ижевска была оштрафована за оскорбление судебного пристава-исполнителя,
сообщает udm-info.ru. Горожанка обругала сотрудника Индустриального районного
отдела судебных приставов при исполнении им должностных обязанностей.
Издание отмечает, что 39-летняя женщина задолжала коммунальщикам, управляющей компании, кредитной организации и частному лицу. Общая сумма составляет 344 тысячи рублей.
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