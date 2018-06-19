Титулованного спортсмена поймали под Москвой за контрабанду стероидов

В Подмосковье задержали мужчину за контрабанду стероидов. Он заказал препараты по почте, пишет mosregtoday.ru.
Контрабандиста засекли, когда ему пришла посылка из Белоруссии. Внутри были найдены флаконы с прозрачной жидкостью и 300 таблеток. Всего – 980 граммов запрещенных веществ.
Выяснилось, что задержанный является титулованным спортсменом. Атлет признался, что заказал препараты для себя.
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