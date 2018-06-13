Под Москвой встали электрички

В движении поездов на Казанском и Савеловском направлениях возможны задержки. Электричка Голутвин – Москва отменена, сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу Центральной ППК.
Задержки в движении поездов возникли по техническим причинам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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