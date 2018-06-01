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Регионы

Безумные регионы: в Татарстане вторые сутки ловят душевнобольную

Кадр из фильма "В лесу"
На территории разных регионов России каждый день происходит множество любопытных и страшных происшествий. Dni.Ru публикуют традиционную подборку жутких новостей.
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В Татарстане уже двое суток пытаются найти душевнобольную девушку. Она сбежала из специализированной клиники в Нижнекамске.

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Известно, что она направляется в родное село Кармалы. На поиски направлены силы МЧС, сообщает Inkazan.

В Пермском крае – другое ЧП. Город Березники медленно уходит под землю.

Разрушение спровоцировал обвал в далеком 1986 году. С тех пор дома в городе время от времени фактически проваливаются под землю, передает Newizv. В поселении по-прежнему проживает около 140 тысяч человек.

Странное ЧП произошло в Нижегородской области. Сантехник упал с крыши многоэтажного здания.

Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался. По факту случившегося проводится проверка, пишет Newsnn.

Удивил безумными новостями Волгодонск. Там в отношении врача-невролога возбудили дело из-за взятки.

Специалист вымогала деньги за отправку пациента на медицинскую экспертизу. Теперь ей грозит шесть лет колонии, сообщает Rostovgazeta.

Жителей Тюменской области шокировало жуткое ДТП. Столкнулись две иномарки: в страшной аварии пострадали три человека.

Они были доставлены в больницу. Полицейские пытаются восстановить картину произошедшего, передает Nashgorod.

Тем временем Удмуртия страдает от нашествия инфицированных клещей. От укусов этих паукообразных пострадали уже шесть тысяч человек.

"Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу", – цитирует Udm-info специалиста местного Роспотребнадзора.

Нижний Тагил поразило другой происшествие. Пропавший пенсионер был найден мертвым в канализационном колодце.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту трагедии проводится проверка, пишет Tagilcity.

Главным героем новостей в Волгоградской области стал местный пастух. Он прямо на ферме выращивал коноплю.

Полицейские обнаружили 45 кустов. В отношении фермера возбуждено уголовное дело, сообщает Novostivolgograda.

В Башкирии частный дом едва не ушел под землю. Обвал образовался на участке из-за карстовых пустот.

Там проживает семья с двумя малолетними детьми. В результате случившегося никто не пострадал, передает Mkset.

В Уфе осудили убийцу-рецидивиста. Он в ходе конфликта задушил свою знакомую.

Преступника приговорили к 6,6 года лишения свободы. Злоумышленник вину так и не признал, пишет ToDay News Ufa.

1 июня 2018, 15:51

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