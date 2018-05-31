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Регионы

Безумные регионы: ростовский завод торговал сосисками с пола и мясом с бактериями

Фото: GLOBAL LOOK press/Ania Freindorf
На Урале рыбак запутался в сетях и утонул, а в Уфе местный житель расстрелял собутыльника во время пьянки. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.  
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После урагана в Нижегородской области за медицинской помощью обратились 30 человек. Последствия шторма в разной мере ощутили 757 населенных пунктов. Ветер повалил почти две тысячи деревьев, повредил 66 кровель и 69 автомобилей. Кроме того, сильный ветер снес часть крыши Нижегородского кремля. Разрушительный ураган оставил без электричества почти 170 тысяч человек, передает Newizv. Для восстановления объектов жизнеобеспечения во всех районах области рекомендовали ввести режим ЧС.

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В Богородске возбудили уголовное дело из-за падения летательного аппарата. Сообщается, что при попытке взлета произошло частичное разрушение автожира "Калидус". В результате происшествия пилот и пассажирка получили переломы позвоночника. Автожир не числился в списках летательных аппаратов, базируемых на данном аэродроме. Кроме того, у пилота не было прав на управление летательным аппаратом, сообщает NewsNN. Заявку на использование воздушного пространства он также не подавал. МВД возбудило в отношении пилота уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Ростовский колбасный завод был оштрафован на 300 тысяч рублей за торговлю сосисками с пола и мясом с сальмонеллой. Из материалов дела следует, что на предприятии выявлены многочисленные нарушения требований. Свиные туши были подвешены таким образом, что соприкасались, пишет RostovGazeta. Cосиски в упаковке находились в морозильной камере прямо на полу без использования каких-либо поддонов. Проведенные исследования показали, что в полуфабрикате из охлажденной свинины в вакуумной упаковке, произведенном на мясоперерабатывающем предприятии "Кубань", были найдены бактерии сальмонеллы.

Хоккейный клуб "Ак Барс" осудил поведение задержанного за пьяное вождение форварда Косова. Сообщение руководства клуба размещено в Сети. Спортсмены осуждают поведение игрока, повлекшее негативные последствия. Помимо административных мер, к Ярославу Косову будут применены дисциплинарные санкции в соответствии с внутренними правилами. Напомним, спортсмен попался на вождении в нетрезвом виде, передает Inkazan.

В Тюмени мужчина угрожал убить сына отверткой из-за разгромленной квартиры. Все началось с того, что подросток попросил отца купить ему шорты, сообщает Nashgorod. Когда ему отказали, мальчик начал крушить в квартире все подряд. Отец ребенка сходил в соседнюю комнату за отверткой, чтобы отремонтировать сломанные сыном вещи, однако подросток продолжал буйствовать. Тогда мужчина не выдержал, замахнулся на сына инструментом и пригрозил убийством. Это услышала мама ребенка и, испугавшись за жизнь своего чада, вызвала полицию. Теперь мужчину обвиняют в угрозе убийством. Отцу мальчика грозит до двух лет лишения свободы.

В Удмуртии 18-летний парень насмерть сбил пенсионера. Авария произошла 29 мая, когда водитель ВАЗа со стажем управления авто в пять месяцев сбил 82-летнего пожилого мужчину. В результате ДТП пенсионер получил смертельную травму, после чего скончался, пишет Udm-info.

В реке Сосьва под Ивделем утонул запутавшийся в сетях рыбак. По информации правоохранителей, мужчина 1950 года рождения отправился на рыбалку поздно вечером, передает Tagilcity. По версии следствия, он выпал из лодки, когда проверял сети. Утром следующего дня местные жители обнаружили тело запутавшегося в рыболовных сетях утопленника рядом с берегом. Умерший доставлен в морг.

В Волгоградской области местная жительница до смерти забила трехлетнего сына. Тело ребенка было обнаружено в одном из частных домовладений Фроловского района. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила в результате тупой травмы живота и разрыва внутренних органов. Сначала мать рассказала следователям, что мальчику вдруг стало плохо и она дала ему таблетку. Лишь утром женщина якобы обнаружила, что ребенок умер. Это вызвало сомнения у следователей, так как на теле малыша были ссадины, пишет Novostivolgograda. В ходе допроса задержанная призналась, что сорвалась на ребенка за непослушание и несколько раз ударила ладонью по голове и телу. Такой "воспитательный" метод и привел к смерти мальчика. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В Башкирии пьяная женщина сожгла дом и избила своего ребенка. По предварительным данным, местная жительница напилась в компании знакомых. Когда она поздно вечером вернулась домой, 12-летний сын уже спал, а 15-летний ходил по селу, разыскивая ее. Женщина закрылась на ключ и не стала впускать старшего, сообщает Mkset. Потом она подожгла шторы и стала избивать спящего ребенка. Когда старший сын взломал двери, братья убежали из дома. 33-летняя женщина доставлена в полицию.

Пьяный житель Уфы расстрелял собутыльника из пистолета. Инцидент произошел во время пьянки, когда между мужчинами вспыхнула ссора. Собутыльник выхватил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента, пишет ToDay News Ufa. После этого стрелок скрылся. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье "Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Задержанный во всем сознался.


Автор: Михаил Вштанов31 мая 2018, 19:14

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