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Домашний Иуда: вероломный кот выдал хозяина судебным приставам

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Жителю Новгородской области, который задолжал по алиментам более 800 тысяч рублей, практически удалось спрятаться в квартире от судебных приставов. Однако хозяина выдал собственный кот.
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Когда приставы пришли к должнику домой, дверь открыла сожительница мужчины. Он предложила сотрудникам убедиться, что нужного им человека нет дома.

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Однако во время осмотра квартиры судебные приставы обратили внимание на кота, который пристально смотрел под диван. Наклонившись, сотрудники обнаружили там разыскиваемого гражданина, передает сайт регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Чтобы извлечь уклониста, пришлось приподнять спальное место, пишет НСН. За воспрепятствование деятельности представителей закона в отношении мужчины был составлен протокол.

Позже приставы напомнили, что уже дважды разыскивали жителя нижегородской области и привлекали его к уголовной ответственности. Сотрудники убеждены, что после очередной встречи он уже не сможет продолжить уклоняться от уплаты алиментов, сообщает РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Баганского района Новосибирской области дважды задерживали должника благодаря его кошке и собаке. Суд назначил ему 80 часов обязательных работ.

Автор: Михаил Вштанов28 мая 2018, 20:49

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