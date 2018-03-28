Россиянам простили 2,2 триллиона долгов
Эксперты связывают этот "аттракцион неслыханной щедрости" с увеличением кредитования населения и падением реальных доходов граждан. Более того, слишком большая нагрузка на приставов не позволяет им тратить много времени на каждое дело – проще массово закрывать судебные производства, пишет НСН. В 90% случаев с россиян полностью снимаются долговые обязательства.
Судебные исполнители не смогли взыскать в прошлом году 2,2 триллиона рублей из-за отсутствия средств у должников. По этой причине было закрыто 16,9 миллиона производств на эту сумму. Количество прекращенных дел о взыскании долгов граждан перед банками увеличилось: в 2016 году было закрыто 14,3 миллиона дел на 1,9 триллиона рублей. Напомним, что, по данным Центрального банка, объем розничного кредитования в 2017 году вырос на 13%. При этом реальные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7%.
Согласно информации Объединенного кредитного бюро, на 1 марта 2018 года число потенциально несостоятельных заемщиков достигло 702,8 тысячи. С учетом роста числа граждан, которые допускают просрочку по кредитам, в перспективе двух лет количество исков о банкротстве может вырасти в пять раз, а значит, увеличится и число дел, которые заканчиваются вердиктом о невозможности взыскания.
Частые случаи банкротства вызывают серьезные опасения у кредитных организаций, вынуждая ужесточать процедуру по выдаче кредитов гражданам. По прогнозам руководителя налоговой практики "КСК-групп" Дмитрия Водчица, к концу 2018 года число граждан-банкротов вырастет на 50-60%.
Чтобы сделать работу института судебных приставов более эффективной, необходимо снизить нагрузку на них, считают эксперты. В том числе за счет создания института частных приставов, которые будут аккредитованы при судах. Такую меру в прошлом году предлагал Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.
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