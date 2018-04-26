В Подмосковье бизнесмена ограбили на 11 млн

Генеральный директор одной из крупных российских компаний по производству продукции нефтегазового сектора обратился в полицию с заявлением об ограблении, передает телеканал "360". Он рассказал, что поздним вечером к нему в дом в Московской области вломились несколько преступников.

Злоумышленники связали бизнесмена скотчем и обчистили жилище. По информации сайта "Подмосковье сегодня", добычей налетчиков стали пять миллионов рублей наличными и часы за 6,5 миллиона рублей.