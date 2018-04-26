Мертвую школьницу нашли в доме подруги под Москвой

Тело восьмиклассницы было обнаружено в квартире ее подруги в подмосковных Люберцах, передает телеканал "360". Девочка решила навестить знакомую. Когда она добралась до места, неожиданно почувствовала себя плохо и потеряла сознание.
Прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть школьницы. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. По факту произошедшего ведется проверка.
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