Под Москвой автобус с детьми попал в жуткое ДТП

На трассе А108 возле города Красноармейска в Московской области перевозивший детей автобус столкнулся с легковым автомобилем, передает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".
После столкновения автобус съехал в кювет. Водители других машин бросились доставать детей из поврежденного транспортного средства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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