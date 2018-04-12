Под Москвой автобус с детьми попал в жуткое ДТП

На трассе А108 возле города Красноармейска в Московской области перевозивший детей автобус столкнулся с легковым автомобилем, передает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".

После столкновения автобус съехал в кювет. Водители других машин бросились доставать детей из поврежденного транспортного средства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.