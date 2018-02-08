В подвале салона красоты в Петербурге две недели гнили трупы пяти собак

Жители дома №14 на Малой посадской улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга на протяжении двух недель жаловались на жуткий запах из подвала. Больше всего страдали работники и клиенты салона красоты, расположенного на первом этаже. Жильцы обратились за помощью к сотрудникам "ЖКС №1 Петроградского района", однако те отказались, сославшись на занятость из-за уборки снега, передает Flashnord. Тогда они обратились в полицию. По требованию правоохранительных органов дворники вынесли из подвала трупы пяти собак. Отмечается, что жильцы не слышали подозрительных звуков и лая, а на телах животных не было видно следов насильственной смерти. Теперь жители дома опасаются, что по дому может распространиться зараза.