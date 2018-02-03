20-летний любовник интимом довел до смерти 42-летнюю подругу

В реанимацию районной больницы в городе Красноармейске Саратовской области поступила пациентка в состоянии алкогольного опьянения и с многочисленными травмами, передает информационное агентство "Регион 64". У нее были диагностированы разрыв влагалища и повреждения внутренних органов, в том числе – прямой кишки.
Выяснилось, что в вечер госпитализации она предложила 20-летнему молодому человеку вступить с ней в половую связь. Тот согласился и во время любовных ласк и нанес все полученные ей травмы. Спустя два дня женщина скончалась от полученных повреждений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Молодой человек задержан.
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