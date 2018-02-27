"Единая Россия" поддерживает многодетные семьи

В "Единой России" обеспокоены положением дел с выделением земельных участков многодетным семьям. В партии предлагают создать рабочую группу по решению проблем, которые наиболее остро заметны в Астраханской области.

Координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ольга Окунева направила запрос губернатору региона Александру Жилкину с просьбой оказать содействие в решении проблем с уже выделенными земельными участками многодетным семьям. Речь идет об участках у Волгоградского шоссе в Трусовском районе Астрахани.

Окунева сообщила о том, что в регионе, по данным Минстроя России, на 1 января 2018 года в очереди на получение земельных участков стоят 5328 многодетных семей, за прошлый год 440 семей получили земельные участки. Однако, у счастливых обладателей земли появились проблемы с инженерной инфраструктурой и вывозом мусора.

"Эти вопросы находятся в компетенции региональной и муниципальной власти. Поэтому правильно было бы создать межведомственную рабочую группу в регионе по решению этих вопросов и включить в нее координатора партпроекта "Крепкая семья" в Астраханской области", – считает Ольга Окунева.

Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с детьми.