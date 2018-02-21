На Урале избили помощника депутата

В Екатеринбурге неизвестные напали на помощника депутата свердловского Заксобрания Евгения Зяблицева. Активиста Алексея Бабушкина избили, когда он выходил из дома.

По предварительным данным, у него хотели отнять ноутбук, на котором хранились жалобы жителей. По факту происшествия проводится проверка, передает URA.RU.