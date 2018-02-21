В Подмосковье фальшивые работодатели дерзко ограбили мужчину

В подмосковном Звенигороде в отделении банка произошло ограбление. Двое мужчин под видом работодателей заманили туда мигранта и стали ему угрожать. Когда приезжий отказался дать ПИН-код от кредитной карты, его избили.

Преступники забрали куртку, мобильный телефон и наличные. Их удалось задержать по горячим следам. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает "Подмосковье сегодня".