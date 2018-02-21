"Катания" школьников на мертвой собаке возмутили жителей Урала
На днях в одном из сообществ социальной сети VK появился пост с шокирующими кадрами: подросток подбирает труп заледеневшего пса и уносит в неизвестном направлении. Пользователи социальной сети незамедлительно обрушились с гневными комментариями в сторону героя публикации. Однако очевидцы казусного происшествия разделились во мнении касательно происходящего.
Местная жительница Наталья убеждена,
что видела, как дети подобрали замерзшую собаку и понесли в сторону горки с
целью покататься на трупе бедного животного. Со словами Натальи не согласилась
другая жительница Октябрьского района Галина, которая утверждает, что ее ребенок
в тот момент находился на той самой горке и видел, как подростки всего лишь
убрали собаку подальше от глаз маленьких детей, которые могли испугаться увиденного.
В комментариях к публикации развернулся нешуточный спор об этичной стороне
поступка, совершенного подростками. Кто-то называл детей "извергами",
а кто-то, напротив, заступался за них, аргументируя это тем, что чучело
животного не стоит такой агрессии в адрес школьников. "Вы когда в музее разглядываете чучела
животных, вам не мерзко? Если да, то вам в Гринписе надо работать. Ну а
мальчишки... Мальчишки просто хотели повеселить собачку, ведь ей все равно."
– рассуждает один из пользователей соцсети.
Словесные
баталии продолжались до тех пор, пока в дело не вмешалась полиция Перми. Как
сообщает популярный telegram-канал Mash,
блюстители порядка провели доследственную проверку, в ходе которой выяснилось,
что над мертвым псом никто не глумился. Парень просто сжалился над животным и унес
его, чтобы достойно похоронить.
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