Собака нашла в сугробе тело младенца

Жительница Санкт-Петербурга выгуливала собаку неподалеку от дома №54 по Камышовой улице в Приморском районе города. Внезапно домашний питомец потянул ее в сторону и принялся рыть снег. Из сугроба он выкопал тело младенца, передает РИА ФАН. Женщина попросила другого очевидца проверить, жив ли малыш, а сама вызвала скорую помощь. К сожалению, ребенок был мертв.