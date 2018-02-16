Под Ростовом пьяная мать пришла к врачу с мертвым ребенком

На прием к врачу в городе Донецке Ростовской области пришла молодая мать с мертвым четырехмесячным ребенком, сообщает портал Rostov.ru. По словам медиков, к моменту осмотра на теле девочки уже проступили трупные пятна.
Накануне женщина выпивала с подругой, а тревогу забила утром, когда не смогла покормить малыша. По факту произошедшего ведется проверка.
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