В Омске ученик пострадал из-за стрельбы в школе

На уроке ОБЖ в одной из омских школ 16-летняя девочка случайно выстрелила в одноклассника, передает Life.ru. Дети практиковались в стрельбе в тире. Ученица направила ствол в сторону товарища и случайно нажала на спусковой крючок.

У мальчика была травмирована кисть, ему потребовалась помощь медиков. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.