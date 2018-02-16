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Регионы

Крупный пожар под Москвой попал на видео

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На Вашутинском шоссе в Химках произошел крупный пожар, передает портал Vertikalnet.ru. Загорелось трехэтажное здание, в котором располагались офисные и складские помещения.

Как оказалось, по данному адресу находится представительство одного из ведущих мировых производителей подъемной техники – компании JLG.Очевидцы сняли происходящее на видео: часть конструкции обвалилась, над зданием поднялся большой столб черного дыма.

16 февраля 2018, 09:08

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