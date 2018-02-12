Отсидевший за убийство невесты житель Подмосковья зарезал новую возлюбленную

В Коломне ранее судимый мужчина задержан за убийство сожительницы. Как установили следователи, 10 февраля между возлюбленными произошла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта 43-летний мужчина изрезал ножом сожительницу. Женщина скончалась, передает агентство "Москва".

Отмечается, что несколько лет назад подозреваемый уже отбывал наказание за убийство своей невесты. Из тюрьмы он вышел досрочно.