На Кавказе задержали пытавшую людей в Подмосковье банду

В Кабардино-Балкарии полиция задержала банду из четырех человек, которая промышляла грабежами в Московской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленники врывались в дома местных жителей, связывали их и под пытками узнавали о хранившихся ценностях. Прихватив с собой деньги, украшения, дорогостоящие аксессуары и банковские карты, преступники скрывались.

Добычей разбойников стали 11 миллионов рублей. Правоохранительным органам удалось установить обстоятельства шести разбойных нападений, четырех краж и одного грабежа, которые происходили в Истре и Красногорске. Во время задержания у подозреваемых были обнаружены восемь единиц холодного оружия и часть похищенного имущества. Злоумышленники доставлены в Москву.