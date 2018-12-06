В Башкирии школьный автобус придавил водителя

Башкирское управление Государственной трудовой инспекции проводит расследование несчастного случая, произошедшего с работником одной из школ села Кандры, передает портал ToDay News Ufa. Водитель школьного автобуса проводил осмотр транспортного средства, когда то сдвинулось с места и придавило его.
Пострадавший находится на лечении с ушибами грудной клетки. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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