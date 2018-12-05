В Екатеринбурге отсидевший насильник получил 18 лет за интим-переписку с ребенком

Отбывший срок за сексуальные действия в отношении малолетнего житель Екатеринбурга Евгений Рычкалов снова отправится в колонию на 18 лет. Об этом пишет портал tagilcity.ru со ссылкой на решение Свердловского областного суда.
На этот раз мужчина осужден за интим-переписку в соцсети "ВКонтакте" с подростком, не достигшим 14 лет. Установлено, что Рычкалов отправлял ребенку откровенные фото.
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