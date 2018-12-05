Гранаты и автоматы изъяли у опасной банды в Ростове

Правоохранители Ростова-на-Дону изъяли целый склад боеприпасов у членов местной преступной группировки. Об этом пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
В полиции сообщили, что были задержаны трое членов банды. У них изъяты несколько гранат, три автомата, три пистолета. Кроме того, были найдены пустые магазины и большое количество патронов. Все конфискованное оружие и боеприпасы передано на экспертизу. До получения ее результатов фигуранты отпущены под подписку о невыезде.
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