В страшной аварии в Ивановской области пострадали 16 человек

В Ивановской области один человек погиб и еще 16 пострадали из-за ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает портал newsnn.ru.



Инцидент произошел в Вичуге. Водитель рейсового автобуса потерял сознание, и транспортное средство врезалось в дерево. В результате 16 пассажиров были ранены, трое из них – несовершеннолетние.



Водителя автобуса скорая доставила в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Областная прокуратура начала проверку.

