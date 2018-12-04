В страшной аварии в Ивановской области пострадали 16 человек

В Ивановской области один человек погиб и еще 16 пострадали из-за ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
Инцидент произошел в Вичуге. Водитель рейсового автобуса потерял сознание, и транспортное средство врезалось в дерево. В результате 16 пассажиров были ранены, трое из них – несовершеннолетние.
Водителя автобуса скорая доставила в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Областная прокуратура начала проверку.
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