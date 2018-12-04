Жительница Сочи в ссоре изуродовала лицо соседки поленом и пыталась выдавить глаза

Жительница Сочи во время ссоры изуродовала лицо соседки, ударив ее поленом. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что конфликт между женщинами возник из-за вязанки дров. В частности, обвиняемая разместила дрова на тротуаре, перекрыв таким образом проход. Соседка сделала замечание, завязалась ссора, в ходе которой владелица дров повалила оппонентку и стала выдавливать ей глаза пальцами. После женщина схватила полено и нанесла потерпевшей не менее десяти ударов по лицу, сломав ей нос и скулы.

За совершенное преступление жительницу Сочи осудили на два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.