В квартире под Москвой произошел взрыв

В одной из квартир в городе Куровское в Московской области взорвалась граната, передает Telegram-канал Mash. В результате ЧП один человек погиб, еще несколько пострадали. Сообщается, что на место прибыли сотрудники ФСБ. В региональном управлении МВД рассказали, что информацию о произошедшем проверяют, передает агентство городских новостей "Москва".