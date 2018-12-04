В популярной подмосковной пиццерии произошел пожар

В экстренные службы поступило сообщение о пожаре в здании популярной пиццерии на улице Гагарина в городе Жуковский Московской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". Огонь охватил кровлю на площади в десять квадратных метров. По оценке специалистов, был риск распространения огня на все здание. За 40 минут пожар ликвидировали. Сотрудники пиццерии эвакуировались самостоятельно. Обошлось без пострадавших.