Житель Петербурга жестоко избил беременную жену

Из роддома №18 в Александровскую больницу Санкт-Петербурга была доставлена беременная женщина, передает телеканал "360". У нее диагностировали перелом ребер, травму грудной клетки и язву желудка. Также у несчастной случился выкидыш. Произошло это после того, как женщину жестоко избил супруг. Специалисты оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

