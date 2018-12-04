Житель Петербурга жестоко избил беременную жену

Из роддома №18 в Александровскую больницу Санкт-Петербурга была доставлена беременная женщина, передает телеканал "360". У нее диагностировали перелом ребер, травму грудной клетки и язву желудка. Также у несчастной случился выкидыш. Произошло это после того, как женщину жестоко избил супруг. Специалисты оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.
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