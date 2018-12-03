Волгоградец до полусмерти избил любовника своей жены

Полицейские Волгограда установили личность подозреваемого в жестоком избиении местного жителя и приняли меры к его задержанию. Найти мужчину удалось в Быковском районе, сообщает портал novostivolgograda.ru.
По версии следствия, подозреваемый избил мужчину за то, что тот встречался с его супругой. У любовника диагностированы многочисленные травмы, в том числе – головы. После "мужского разговора" ревнивый супруг попытался покинуть Волгоград на автомобиле родственника. Оперативники совместно с инспекторами ДПС задержали его на трассе.
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