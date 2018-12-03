Под Петербургом камнедробильная машина убила украинца

На 56-м километре автотрассы Приозерск – Сортавала около поселка Бригадное
Приозерского района
Ленинградской области во время дорожно-строительных работ гражданин Украины упал в рукав камнедробильной машины, передает телеканал "360". От полученных травм рабочий погиб на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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