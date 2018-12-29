В центре Петербурга жилой дом под угрозой обрушения

В Санкт-Петербурге в любой момент может рухнуть жилой дом на Полтавской улице. Это подтверждает экспертиза, которая была проведена в судебном порядке.
Сообщается, что на несущей стене здания треснули и разошлись маяки. Большинство жителей дома уже переехали, однако некоторые все же отказались покидать жилище. Разногласия горожан и экспертов решаются в экстренном порядке, передает FlashNord.
Киевская пианистка наступила на те же грабли
Фильмы, которые смотрели чаще всего в этом году
У телеведущей требуют деньги
Молодая помощница показала кольцо на безымянном пальце